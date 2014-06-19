В МИД Украины назвали цель по получению от Вашингтона военной поддержки.

Украинский министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба попросил у США миллиард долларов помощи. Об этом чиновник сообщил журналистам на регулярном брифинге. Он уточнил, что проект американского оборонного бюджета на 2022 финансовый год подразумевает поддержку Киева в вопросе обороноспособности.

Общий объём помощи- 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов. Наша цель — 1 млрд долларов поддержки остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт подчеркнул, что на всех уровнях Украина имеет откровенный диалог с партнерами из Вашингтона, по линии дипломатического представительства в Госдепе США, оборонном ведомстве в Пентагоне и агентстве по вопросам международного развития. На данный момент США выделили свыше 460 млн долларов на проведение украинских реформ.

Столтенберг не ответил на вопрос Зеленского о сроках принятия Украины в НАТО.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine