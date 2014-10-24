Столтенберг не ответил на вопрос Зеленского о сроках принятия Украины в НАТО

Киев заверили, что дискуссия по этому вопросу "должна происходить исключительно между Украиной и альянсом".

Президент Украины Владимир Зеленский спросил у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, когда Киев примут в альянс. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе трансляции на Facebook.

Глава государства попросил Столтенберга назвать год принятия страны в блок, однако ответа не последовало, отметил министр.

Единственный недостаток [встречи Зеленского и Столтенберга], скажу честно, - что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По его словам, Зеленского заверили, что дискуссия о членстве страны в НАТО "должна происходить исключительно между Украиной и альянсом"

Ранее Зеленский заявил, что Украина верит в дипломатическое решение разногласий с Россией.

Видео: Facebook/Dmytro Kuleba