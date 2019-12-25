Зеленский: Украина верит в дипломатическое решение разногласий с Россией

Цена военного противостояния "будет очень высока", считает президент.

Киев верит в дипломатическое решение разногласий с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам украинского лидера, военное противостояние с РФ нежелательно из-за вероятности большого числа жертв. Однако Зеленский заявил, что он детально обсудил со Столтенбергом последствия возможного военного обострения между двумя государствами.

Все понимают, что цена будет очень высока. Но никто не представляет объем жертв и утраченных жизней. Никто этого не желает. Украина точно этого не хочет. <…> Все-таки мы верим именно в дипломатический формат переговоров. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства добавил, что среди украинских и западных политиков вторжение армии РФ на Украину считается одним из возможных сценариев развития событий в ближайшем будущем.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко ворвался в студию телеканала "Рада" и сорвал прямой эфир.

Фото: president.gov.ua