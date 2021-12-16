Порошенко ворвался в студию телеканала "Рада" и сорвал прямой эфир

Политик обвинил СМИ в работе на действующую власть в стране.

Экс-президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир телевизионного канала "Рада" и обвинил его коллектив в работе на действующую власть в стране. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале данного СМИ.

Порошенко появился в кадре, когда гость студии – глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев – беседовал с телеведущими. На предложение присоединиться к обсуждению темы экс-глава государства ответил отказом.

Затем Порошенко заявил, что средства для функционирования "Рады" были выделены в обход площадки по госзакупкам и направлены на противодействие оппозиционным украинским силам.

Незаконно потраченные средства налогоплательщиков. Эти средства были потрачены без системы "Прозорро". Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указки офиса президента мешают работе народных депутатов. Мы этого так не оставим. Петр Порошенко, экс-президент Украины

После этих слов украинский политик направился к выходу. Уходя из студии, Порошенко извинился за свой поступок. Позже он объяснил свои действия "излишними эмоциями".

Петр Порошенко занимал пост главы Украины с 2014 по 2019 годы. В настоящее время он является лидером фракции "Европейская солидарность", которая входит в состав Верховной рады.

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Видео: YouTube / Телеканал Рада