иностранного депутата Киев может обвинить в госизмене.

Сотрудники правоохранительных органов Украины дежурят поблизости от дома бывшего президента страны Петра Порошенко, готовясь его арестовать по обвинению в государственной измене. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из новостного агентства УНИАН. Ранее сам иностранный политик информировал общественность о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции. Дополнительно депутат Верховной Рады пожаловался, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований. Такими мерами власть запретила ему совершить поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится в период с 14 по 16 февраля.

Напомним, что давление на Петра Порошенко усилилось в конце января 2025 года. Тогда местный парламентарий Ирина Геращенко заявляла о том, что экс-президента Украины хотят на полгода лишить права посещать пленарные заседания законодательного органа власти. О планах киевского режима наложить ограничения на рабочую деятельность Порошенко также сообщала пресс-служба его партии - "Европейской солидарности".

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Фото: YouTube / Україна 24