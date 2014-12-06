Экс-глава Украины призвал действующие власти взять ответственность за провалившуюся мобилизацию.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен прекратить насильственную мобилизацию на территории своей страны, а также пересмотреть свое отношение к украинским военнослужащим. Соответствующее заявление местный политик, бывший президент Украины Петр Порошенко сделал в ходе выступления в эфире телеканала. Отрывок из общения со СМИ экс-глава государства опубликовал в собственном Telegram-канале. Он напомнил зрителям шоу о десятках случаев самовольного покидания боевых позиций солдатами, находившимися на поле боя.

Должен запретить наступление и определить позицию, которая изменит мотивацию. Зачем мы бусифицируем людей, которые, приезжая в бригады, становятся на лыжи? В таких условиях мы должны признать, что эта идея дискредитирована. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Петр Порошенко также выразил недовольство методами насильственной мобилизации, которые применяются действующими властями. Он призвал отказаться от нее по причине отсутствия эффективности такого подхода.

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Фото и видео: Telegram / Петро Порошенко