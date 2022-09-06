"Приоритеты расставлены ": Порошенко позавидовал одной детали в России

Экс-глава Украины сравнил статьи на оборонные расходы в Киеве и Москве.

Бывший украинский президент Петр Порошенко пожаловался на то, что государственные расходы на оборону, заложенные в проект бюджета, неуклонно уменьшаются, в то время как Москва стремительно развивает собственный военно-промышленный комплекс, а также увеличивает расходы на оборонную сферу. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на пленарном заседании Верховной рады перед местными законодателями. Спикер напомнил коллегам о том, что в РФ по данным статьям расходы составляют около 142 миллиардов долларов.

Армия — не приоритет. Приоритет — инвалиды-прокуроры, увеличение финансирования наблюдательных советов государственных предприятий, силовики, коррупционный кэшбек с покупкой голосов избирателей... Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет РФ. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Экс-президент раскритиковал киевский режим за то, что у них в приоритете находится не обеспечение безопасности, а обслуживание интересов коррупционеров. По мнению политика, украинская оборона должна быть единственным приоритетом правительства.

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Фото и видео: YouTube / Петро Порошенко