Петр Порошенко перепутал Майка Джонсона с Майклом Джексоном

Экс-глава Украины перепутал имя спикера конгрессмена США с покойным музыкальным певцом.

Председатель украинской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде (местном парламенте) предложил депутатам посмотреть "выступление Майкла Джексона" по поводу Русской православной церкви (РПЦ). На самом деле политик имел в виду слова спикера Палаты Представителей США Майка Джонсона. Видеозапись момента с оговоркой распространилась по социальным сетям. Сам Порошенко не заметил своей ошибки во время речи перед коллегами.

Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ - это удар в сердце Украины. Петр Порошенко, экс-президент Украины

В социальных сетях у Петра Порошенко пользователи попросили уточнить, "в какой песне Джексон о таком пел".

Напомним, что 23 июля в Верховной Раде законодатели должны были рассматривать проект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), однако в результате повестку заседания документ не включили из-за нехватки количества голосов. В качестве протеста отдельные депутаты анонсировали блокирование трибуны. Блокирование в итоге состоялось, в числе протестующих в основном были депутаты от "Европейской солидарности".

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости