Экс-президент Украины напомнил ио плачевной ситуации на поле боя для ВСУ.

Украинского государство уделяет слишком мало внимания потребностям армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления в местном парламенте (Верховной Рады) сделал бывший глава государства Петр Порошенко. Политик выступил на последнем заседании перед коллегами. Он обвинил депутатов в том, что сейчас они "оторвались от земли" и не учитывают действительно острые вопросы для Вооруженных сил Украины при составлении повестки дня. Экс-лидер страны пояснил, что недавно вернутся с восточной части, в которой десять бригад ВСу не получили от властей всего необходимого. Петр Порошенко добавил, что для Украины "земля горит" на всем протяжении от города Купянска и до Херсона.

Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов оборонительных сооружений, и это будет меньше десяти процентов. А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию. Петр Порошенко, депутат

Порошенко заявил, что его не выпустили в Варшаву и Вашингтон.

Фото и видео: YouTube / Петро Порошенко