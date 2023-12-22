  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:01
116
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Земля горит". Порошенко выдал гневную тираду в Раде после поездки на фронт

0 0

Экс-президент Украины напомнил ио плачевной ситуации на поле боя для ВСУ.

Украинского государство уделяет слишком мало внимания потребностям армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления в местном парламенте (Верховной Рады)  сделал бывший глава государства Петр Порошенко. Политик выступил на последнем заседании перед коллегами. Он обвинил депутатов в том, что сейчас они  "оторвались от земли" и не учитывают действительно острые вопросы для Вооруженных сил Украины при составлении повестки дня. Экс-лидер страны пояснил, что недавно вернутся с  восточной части, в которой десять бригад ВСу не получили от властей всего необходимого. Петр Порошенко добавил, что для Украины "земля горит" на всем протяжении от города Купянска и до Херсона.

Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов оборонительных сооружений, и это будет меньше десяти процентов. А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию.

Петр Порошенко, депутат

Порошенко заявил, что его не выпустили в Варшаву и Вашингтон.

Фото и видео: YouTube / Петро Порошенко

Теги: верховная рада, петр порошенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии