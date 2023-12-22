На Украине предложили запретить TikTok и Telegram

Никита Потураев призвал граждан страны сделать выбор.

Депутат Верховной рады Украины Никита Потураев предложил украинским законодателям ввести военную цензуру и запретить на территории страны использование социальной сети TikTok и мессенджера Telegram . С таким заявлением иностранный политик выступил в интервью для украинского издания "Телеграф". По мнению парламентария, он видит необходимость таких ограничений в Интернете. Их причиной стало нежелание некоторых соцсетей, включая и X (бывший Twitter - нежелательная соцсеть на территории РФ) контактировать с властями и вводить у себя контекстные меры. Дополнительно депутат пожаловался в СМИ на сотрудничество Telegram за сотрудничество с ФСБ и публикации, свидетельствующие о насильственных методах всеобщей мобилизации населения на Украине.

Этот законопроект будет очень непопулярен. Я же прекрасно это осознаю. Но опять же, об этом же стоит всем подумать. И решить, а чего ты хочешь – жить под русской оккупацией с Telegram, или жить в свободной Украине, но без Telegram. Никита Потураев, депутат Украины

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье