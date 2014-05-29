Львовский облсовет предложил Верховной Раде переименовать Россию в "Московию"

В итоге решение было принято 59 голосами. Всего в облсовете насчитывается 84 депутата. Им удалось вынести это постановление на повестку дня, но не хватило голосов для его утверждения.

Депутаты Львовского облсовета выступили с предложением к Верховной Раде и президенту Владимиру Зеленскому официально переименовать Россию в "Московию". Об этом стало известно в пятницу, 10 декабря.

Голосование показывали на YouTube-канале облсовета. Один из депутатов назвал документ "фундаментальным", после чего весь зал рассмеялся. Спикер законодательного собрания Ирина Гримак проголосовала "за" данную инициативу. В итоге решение было принято 59 голосами. Всего в облсовете насчитывается 84 депутата. Им удалось вынести это постановление на повестку дня, но не хватило голосов для его утверждения.

Так депутаты Львовского облсовета решили "восстановить историческую справедливость". Планировалось, что Россию будут называть "Московией" на государственном, официальном и общественном уровнях. Также подобное название могли бы использовать СМИ.

В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название "московиты". Обращение депутатов Львовского облсовета

Ранее партия Зеленского предлагала переименовать Россию. Тогда депутат Верховной рады Никита Потураев сказал, что "каждая нация сама решает, как называть соседей".

Видео: Telegram / Klymenko Time