В партии Зеленского захотели переименовать Россию

Никита Потураев заявил, что Россия для Киева может стать Московией.

В партии Владимира Зеленского "Слуга народа" захотели переименовать Россию. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" заявил депутат Верховной рады Никита Потураев. Он напомнил, что Германия имеет разное название в русском, французском и украинском языках.

Каждая нация сама решает, как называть соседей...Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – "Германия", а мы – "Нимеччина". И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов? Никита Потураев, украинский депутат

Ведущая программы сочла, что такое предложение парламентария является унизительным. Однако депутат ответил, что Российская империя начала так называться только при правлении Петра Первого. До этого государство было известно как Московское царство или Московия.

Депутат партии Зеленского увидел выгоду в проигрыше на выборах.

Видео: YouTube / Україна 24