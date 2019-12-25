Депутаты изучают механизм включения документа в правовую систему Украины.

Киев согласился включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе. О этом в эфире украинского телеканала "1+1" сообщил член политической подгруппы Трехсторонней контактной группы Андрей Костин. Он также представляет партию Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде.

Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон вместе со включенной "формулой Штайнмайера" работал с точки зрения права Андрей Костин, украинский депутат

Специалист объяснил, что сейчас обсуждается механизм включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство так, чтобы это работало с правовой точки зрения.

Напомним, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году. Он считается временным и требует продления парламентом на ежегодной основе. В последний раз срок документа был продлен в декабре 2019 года.

Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу.