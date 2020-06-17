Глава офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что в "новую версию" имплементирована "формула Штайнмайера".

Администрация Зеленского создала новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает "Страна.ua".

Украинские власти намерены дать возможность переселенцам из Донбасса доработать закон с учетом пожеланий. Речь идёт о тех, кто проживает на подконтрольной Украине территории. Дело в том, что часть Луганска и Донецка вышла из-под контроля Киева в 2014 году. После этого, украинские власти начали обвинять Россию в сепаратизме и оккупации. В Кремле все обвинения отвергли.

Напомним, что законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" принят в 2014 году. Парламентарии ежегодно продлевают срок действия документа. Последний раз, это было сделано в декабре 2019 года.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что стало известно, когда в России возобновят международное авиасообщение.

Видео: Youtube/Факти ICTV