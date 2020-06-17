Иванов подчеркнул, что при полётах из России в страны СНГ должен действовать принцип паритета.

Стало известно, когда в России возобновят международное авиасообщение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Спецпредставитель президента отметил, что возобновление международного авиасообщения возможно при одновременном соглашении о возобновлении полётов. До тех пор, пока "одна страна будет против или две, а 10 "за", ничего не произойдёт".

Если все страны СНГ, с кем у нас есть полёты (с Грузией у нас, например, нет полётов по определению вообще, и вряд ли они возобновятся в ближайшее время), если те страны, с которыми авиасообщение было до пандемии, согласятся возобновить, то, естественно, в СНГ мы полетим в первую очередь. - Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Иванов добавил, что в любом случае, превалирующими при возобновлении полётов будут меры эпидемиологической безопасности. Власти понимают, что пандемия сказалась на авиаперевозчиках, но если ситуация не стабилизируется, международное авиасообщение пока не откроют.

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Видео: government.ru