Письмо получили 27 стран сообщества.

Главы стран ЕС обсудят на саммите реализацию Минских соглашений. Об этом сказано в послании руководителя Евросовета Шарля Мишеля.

Шарль Мишель отмечает, что в конце саммита участники обсудят состояние реализации Минских соглашений. На предстоящей встрече Совет ЕС намерен продлить антироссийские санкции. Дипломат уверен, что вопрос экономических ограничений затронут в рамках обсуждения Минских соглашений.

Напомним, что в 2014 году Евросоюз ввёл санкции против России. Это произошло после того, как Крым и Севастополь стали принадлежать России. Страны ЕС неоднократно расширяли и продлевали санкции. После введения антироссийских ограничений, были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о сотрудничестве. Некоторые должностные лица из РФ получили запрет на въезд в страны Евросоюза.

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