Украина получила от США помощь на 60 млн долларов

В Киев доставлены противотанковые ракеты Javelin, рации и боеприпасы.

Украина получила американские противотанковые ракеты на сумму более чем 60 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

Первую поставку одобрил Госдепартамент США ещё в марте 2018 года. Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок на сумму 47 млн долларов. Затем пришла вторая партия противотанковых ракет Javelin почти на 40 млн долларов.

В Кремле считают, что поставки оружия на Украину спровоцируют эскалацию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уверен, что помощь США не поможет урегулированию вооруженного конфликта и реализации минских соглашений.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что оператор намерен обжаловать решение суда Германии по "Северному потоку -2".

Фото: Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Видео: Youtube/Gung Ho Vids