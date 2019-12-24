Обжалование состоится в Верховном региональном суде Дюссельдорфа.

Оператор намерен обжаловать решение суда Германии по "Северному потоку -2". Об этом сообщает ТАСС.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что маршрут попадает под действия усовершенствованной газовой директивы ЕС. Именно поэтому регулятор посчитал, что часть мощностей газопровода должна использоваться альтернативными поставщиками.

Напомним, что в газовой директиве ЕС прописаны газопроводы проходящие по морю. Речь идёт о тех, которые были завершены позднее 23 мая 2019 года. По закону, российский газопровод избегает ограничений. Однако оператор не получил положительное заключение суда.

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Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов