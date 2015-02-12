Госдума ввела штрафы для УК за препятствие операторам связи

Закон, принятый во втором и третьем чтениях, вводит административную ответственность за нарушения при доступе операторов к общедомовому имуществу.

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий административные штрафы для управляющих компаний за нарушения правил взаимодействия с операторами связи. Документ касается случаев, когда управляющие организации препятствуют доступу специалистов к объектам общего имущества многоквартирных домов — например, при монтаже, эксплуатации, ремонте или демонтаже сетей связи.

Поправки вносятся в статью 9.21 Кодекса об административных правонарушениях. Для должностных лиц за первое нарушение предусмотрен штраф от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 500 тысяч. При повторном нарушении наказание ужесточается: должностным лицам грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет, юридическим — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее статья 9.21 КоАП касалась в основном нарушений правил недискриминационного доступа в сфере естественных монополий, электросетевого хозяйства, водоснабжения и водоотведения. Теперь ответственность распространяется и на сферу связи в многоквартирных домах. Закон также добавляет ответственность за препятствование передаче тепловой энергии владельцами тепловых сетей — размеры наказаний по этим нарушениям будут аналогичны штрафам для управляющих компаний.

Новые нормы призваны урегулировать ситуации, когда управляющие компании не допускают специалистов к общедомовому имуществу или создают препятствия при обслуживании сетей.

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