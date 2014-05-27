В ГД объяснили, какие гаражи попадают под гаражную амнистию

Павел Крашенинников объяснил, почему власти продлили программу.

Гаражная амнистия распространяется только на капитальные гаражи и земельные участки под ними. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" дал председатель профильного комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, представляющий партию "Единая Россия". Парламентарий из нижней палаты парламента пояснил, что пик создания таких конструкций в стране пришелся на 1970-1980-е годы. При этом объекты создавались легально, но в результате оказались "вне всех правил". На данный момент по программе "гаражное амнистии" оформлено порядка 8000 тысяч построек. Однако, по мнению законодателей даже половина подобных сооружений не прошла процедуру официальной регистрации.

Речь идет только о капитальных гаражах, о земле - там же еще земельный участок. Вот о таких сооружениях. Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Павел Крашенинников объяснил, что многоуровневые парковки не попадают под гаражную амнистию, потому что считаются другими сооружениями. Также под действие федерального закона не попадают гаражи, расположенные под многоквартирными домами и гаражи-ракушки.

Правительство поддержало законопроект о продлении "гаражной амнистии" на 5 лет.

Фото: Telegram / ТАСС