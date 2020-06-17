Задержаны два уроженца Ставропольского края.

ФСБ задержала двух членов банды Басаева. Об этом сообщает пресс-служба органа государственной безопасности.

Сотрудникам ФСБ удалось собрать доказательства их соучастия в вооруженном нападении бандформирований под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан. В результате вооруженного конфликта в августе-сентябре 1999 года были ранены свыше 800 солдат, полицейских и мирных граждан. Погибли 280 военнослужащих.

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Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации