Медики Морозовской больницы около недели боролись за жизнь 2-летней Марии Паршиковой.

В Москве умер первый ребенок от осложнения, вызванного COVID-19. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на мать девочки, Анну Паршикову.

Девочка попала в больницу 18 мая. Затем, 23 мая она умерла в реанимации. Медики обнаружили в крови девочки антитела IGM. Как правило, они появляются у пациентов с COVID-19. Мать до последнего не верила, что её дочка умирает. Анна Паршикова рассказывает, что её Маруся "сгорела" за семь дней. У девочки диагностировали синдром Кавасаки, который привёл к обширному поражению внутренних органов.

Медики озвучили основные симптомы синдрома: лихорадка, отёк ладоней и ступней, изменения слизистых оболочек, увеличение лимфоузлов, конъюнктивит и разнообразная сыпь. У детей могут проявляться лишь некоторые из них. При наличии хотя бы одного из них, врачи и родители должны насторожиться.

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Видео: Youtube/TOK