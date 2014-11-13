Медики выявили грипп типа А у детей, снятых с поезда в Адлер

У остальных 70 ребят выявили ОРВИ.

Врачи выявили грипп типа А у 16 детей, снятых с поезда Тюмень – Адлер. Зараженных доставили в больницу в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

У остальных 70 ребят выявили ОРВИ. Сейчас в инфекционном стационаре находятся 86 детей.

По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей – острая респираторная инфекция. Пресс-служба Минздрава России

Информация о массовом заболевании детей, которые ехали в поезде из Тюмени, поступила накануне, 21 декабря. В результате этого происшествия умерла 12-летняя девочка.

Следком возбудил уголовное дело по данному факту. Подробности уточняются.

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