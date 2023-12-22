Нутрициолог рассказала о полезных маринадах для шашлыка

При приготовлении блюда важно следить, чтобы на шашлыке не появились черные корочки, потому что они содержат гликированные продукты — те, которые провоцируют старение.

Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала о полезных маринадах для шашлыка в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Специалист по питанию порекомендовала мариновать мясо в апельсинах, чесноке и имбире. Получится пряный маринад.

Для маринада на основе граната подойдут как сами плоды, так и уже готовый сок. Пикантность блюду придаст сушеный базилик. Юлия Шарапова отметила, что гранатовый сок содержит антиоксиданты, органические кислоты, витамин С.

Кроме того, можно приготовить маринад на основе газированной воды с добавлением лука, который сделает шашлык сочным. Чтобы шашлык не навредил организму, лучше выбрать менее жирное мясо. Нутрициолог посоветовала мариновать красное мясо минимум три часа, чтобы вкус был ярче. При приготовлении блюда важно следить, чтобы на шашлыке не появились черные корочки, потому что они содержат гликированные продукты — те, которые провоцируют старение, рассказала Шарапова.

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Фото: Pxhere