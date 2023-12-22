Глава Крыма рассказал о результатах проверки состояния дорог в регионе.

Глава республики Сергей Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора", а также объявит выговор профильному министру по Крыму. Соответствующее заявление руководитель региона сделал в собственном Telegram-канале.

По итогам мониторинга работ... считаю необходимым уволить начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора", а министру транспорта Николаю Николаевичу Лукашенко – объявить выговор за некачественно проведенные работы. Сергей Аксенов, глава Крыма

По информации от главы Крыма, большое количество жалоб поступило от жителей города на пыль и грязь на улицах. Он призвал Николая Лукашенко в кратчайшие сроки должен взять ситуацию по качеству проведения грейдирования под личный контроль. Если этого не произойдет, то чиновник лишился занимаемой должности. Губернатор полуострова ранее раскритиковал ремонт дорожного полотна в Симферополе и дал поручение местным властям оперативно устранять дефекты на центральных улицах города.

Аксёнов поручил быстрее решить вопрос с выплатами пострадавшим от "шторма века".

Фото и видео: Telegram / Сергей Аксенов