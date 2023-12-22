Аксёнов поручил быстрее решить вопрос с выплатами пострадавшим от "шторма века"

Глава Крыма рассказал о том, что все заявления от пострадавших будут оперативно обработаны.

Глава российского полуострова Сергей Аксёнов поручил местным властям в кратчайшие сроки решить вопрос с выплатами компенсаций по десять тысяч рублей пострадавшим от ноябрьского "шторма века". Соответствующей информацией чиновник поделился с подписчиками в собственном Telegram-канале. Он пояснил, что ответ заявителю в тех ситуациях, в которых возникают сомнения, должен даваться после совещания комиссии максимум в течение суток. По словам губернатора полуострова, за оставленные без внимания заявления от жителей региона личную ответственность будет нести руководитель администрации и начальник местного РЭС.

Вице-премьеры совместно с главами администраций муниципалитетов и руководством местных РЭС должны разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Каждое обращение необходимо рассмотреть в индивидуальном порядке. Сергей Аксенов, глава Крыма

В общей сложности в социальные сети Сергея Аксенова поступило более тысячи обращений от крымчан по поводу выплат компенсаций. В ом числк речь идет о 182 заявлениях в письменном виде. Большая часть жалоб граждан поступает от проживающих на территории Симферополя, а также Симферопольском, Красноперекопском, Черноморском районах.

Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории.

Фото и видео: Telegram / Аксенов Z 82