Аксёнов поручил быстрее решить вопрос с выплатами пострадавшим от "шторма века"

Глава российского полуострова Сергей Аксёнов поручил местным властям в кратчайшие сроки решить вопрос с выплатами компенсаций по десять тысяч рублей пострадавшим от ноябрьского "шторма века". Соответствующей информацией чиновник поделился с подписчиками в собственном Telegram-канале. Он пояснил, что ответ заявителю в тех ситуациях, в которых возникают сомнения, должен даваться после совещания комиссии максимум в течение суток. По словам губернатора полуострова, за оставленные без внимания заявления от жителей региона личную ответственность будет нести руководитель администрации и начальник местного РЭС.
Вице-премьеры совместно с главами администраций муниципалитетов и руководством местных РЭС должны разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Каждое обращение необходимо рассмотреть в индивидуальном порядке.
Сергей Аксенов, глава Крыма
В общей сложности в социальные сети Сергея Аксенова поступило более тысячи обращений от крымчан по поводу выплат компенсаций. В ом числк речь идет о 182 заявлениях в письменном виде. Большая часть жалоб граждан поступает от проживающих на территории Симферополя, а также Симферопольском, Красноперекопском, Черноморском районах.
Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории.
Фото и видео: Telegram / Аксенов Z 82
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все