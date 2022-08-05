Аксенов назвал срок завершения реконструкции набережной в Евпатории

Глава Крыма оценил работы по строительству объектов на полуострове.

Работы по реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории власти планируют завершить до конца декабря текущего года. Соответствующее заявление в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" сделал губернатор российского региона Сергей Аксенов. Он заметил, что к этому сроку все строительные мероприятия будут завершены. Чиновник пояснил, что реконструкция объекта действительно затянулась из-за недобросовестного подрядчика. Сейчас в его отношении ведется уголовное дело. Однако полуостров смог "выровнять ситуацию". Дополнительно эксперт прокомментировал вопрос создания двух новых современных завода, размещенных в Белогорском и Сакском районах Крыма. Эти предприятия будут работать на отечественном оборудовании. Работами по строительству занимается опытный подрядчик, а ход выполнения задач власти мониторят, совершают выезды на объекты с проверками. Указанные заводы позволят полностью утилизировать полуострову текущий объем твердых коммунальных отходов (ТКО).

Это будут республиканские предприятия. Заводы строит опытный подрядчик, ход работ мы постоянно мониторим, регулярно выезжаем на объекты. На данный момент работы идут в соответствии с графиком. Сергей Аксенов, глава Крыма

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Фото и видео: Эфир радиостанции "Спутник в Крыму"