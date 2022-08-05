Глава Крыма оценил слова лидера киевского режима об ожиданиях жителей полуострова.

Украинский президент Владимир Зеленский лжет, утверждая общественности то, что полуостров Крым ждет установления киевской власти на территории. Соответствующее заявление в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" сделал губернатор российского региона Сергей Аксенов. Чиновник заметил, что гости и жители Крыма чувствуют себя в безопасности, так как им ничего не угрожает. Местные власти сформировали свое ополчение, но группировка может быть удвоена в краткие сроки. Сейчас представители такого ополчения проходят обучение, отрабатывают возможные боевые задачи. Эксперт назвал правоохранительный блок сильным и слаженным.

Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать.... В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно. Сергей Аксенов, глава Крыма

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Фото и видео: Эфир радиостанции "Спутник в Крыму"