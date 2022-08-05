Глава Крыма назвал неэтичными банкеты и салюты на Новый год во время СВО

Сергей Аксенов призвал подумать о чувствах бойцов, сражающихся на СВО.

Широкое и массовое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично. Соответствующее заявление в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" сделал губернатор российского региона Сергей Аксенов.

Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год – нас не должна разделить эта ситуация. Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник добавил, что все запланированные утренники в детских садах и школах в регионе обязательно состоятся, а местные города и населенные пункты будут празднично украшены. Власти поставят там новогодние ели. Однако на площадях не состоятся концерты, а салюта можно не ждать. Сергей Аксенов призвал население полуострова самостоятельно не использовать пиротехнику. Глава полуострова уточнил, что без этого атрибута праздника люди смогут обойтись. Он напомнил, что фейерверки могут вызвать нервозность у тех бойцов, которые недавно вернулись с фронта, так как они пережили множество обстрелов. В Крыму пообещали, что когда страна победит в СВО, то празднование "будет самым масштабным". Сейчас же на важных объектах полуострова по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.

Аксенов назвал дату первого богослужения в Соборной мечети Крыма.

Фото и видео: Эфир радиостанции "Спутник в Крыму"