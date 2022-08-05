Аксенов назвал дату первого богослужения в Соборной мечети Крыма

Глава Крыма также рассказал о том, что Александро-Невского собор будет освящен в ближайшее время.

Первое богослужение в возведенной на территории полуострова Крым Соборной мечети запланировано на 8 декабря. Уже в ближайшее время региональными властями будет определена дата проведения ее торжественного открытия, а также дата освящения воссозданного кафедрального Александро-Невского собора в Симферополе. Соответствующее заявление в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" сделал губернатор российского региона Сергей Аксенов. Чиновник заметил, что решение о необходимости строительства таких религиозных объектов принял глава государства Владимир Путин.

С датой открытия определимся до первой службы, определим формат, наметим план и скажем, когда это состоится и в каком виде. Чтобы сделать открытие торжественным и масштабным, мы хотели пригласить священнослужителей из других республик страны. Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава Крыма объявил о завершении строительства под патронатом российского президента кафедрального Александро-Невского собора в Симферополе. Сроки мероприятий будут определены в ближайшее время.

Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму.

Фото и видео: Эфир радиостанции "Спутник в Крыму"