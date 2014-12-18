Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму

По его словам, в регионе продолжается подсчет ущерба, нанесенного в результате шторма.

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабе разрушений из-за шторма в регионе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, в Крыму продолжается подсчет ущерба, нанесенного в результате шторма. Глава региона уточнил, что Путин дал поручение федеральному правительству о выделении средств на восстановление разрушенной инфраструктуры. Кроме того, продолжается работа по восстановлению электроэнергии.

Ранее мы сообщали, что в Крыму из-за шторма без света остались почти полмиллиона человек.

Видео: Telegram / Аксенов Z 82