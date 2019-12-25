Под Удельным парком построят трассу М-7 и зелёная зона уцелеет

Трассу М-7 от Смольной набережной до КАД проведут под землёй.

Удельный парк удастся сохранить: будущую трассу М-7 от Смольной набережной до КАД проведут под землёй. Технические решения проекта одобрила Главгосэкспертиза, сообщает dp.ru.

Под землёй появится два участка. Первый, длиной более 1200 метров, пройдёт вдоль железной дороги у Удельного парка. Второй тоннель протяжённостью около километра построят между улицей Харченко и Сочинской улицей.

Магистраль начнётся у Смольной набережной, пересечёт Неву по разводному мосту в створе Арсеньевой улицы и далее пойдёт вдоль железной дороги. На её пути — Сердобольская улица, Ланское шоссе, проспект Испытателей, Скобелевский проспект, Поклонногорская улица, Суздальское шоссе и дорога в Каменку. С КАД и Выборгским шоссе обустроят развязки, предусмотрят и выезд на запад.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)