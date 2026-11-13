Второй сезон кейс‑чемпионата “Эстетика и дизайн будущего” состоялся в Петербурге

В этом сезоне девелоперы предоставили восемь реальных кейсов из Северной столицы и Ленобласти.

Проект "Эстетика и дизайн будущего" стал площадкой для взаимодействия девелоперов, дизайнеров и производителей материалов — вместе они прорабатывали решения для объектов недвижимости. Первый чемпионат прошел в мае в рамках конференции "Именины Петербурга", а осенний сезон уже состоялся как самостоятельное мероприятие. Его участники искали способы сделать квартиры и общедомовые пространства более удобными в повседневной эксплуатации, сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам руководителя отдела развития проектов газеты "Недвижимость Строительство Петербурга" и сайта NSP.Ru Галины Егоровой, цель проекта — создать формат, где производители могут не просто обсуждать закупки и поставки, а презентовать себя и свои предложения. В этом сезоне девелоперы предоставили восемь реальных кейсов из Северной столицы и Ленинградской области, а десять дизайнеров совместно с поставщиками отделочных материалов, мебели и оборудования разработали для них концепции.

Победитель чемпионата (1‑е место) Сабир Ульмаскулов представил концепцию квартиры как коллекционного объекта недвижимости — креативного и статусного. Ключевой задачей в проекте стало расширение пространства: несмотря на высокий статус квартиры, площадь комнат составляла всего 12–15 кв. м, и дизайнер стремился решить эту проблему.

Работы оценивало экспертное жюри, куда вошли представители разных сфер — в том числе пресс‑секретарь Комитета по строительству Наталья Бурковская. При оценке члены жюри учитывали реализуемость проекта и уверенность автора в своём решении. Наталья Бурковская отметила, что победитель этого года был ее фаворитом и в прошлом сезоне.

Помимо профессионального жюри, в оценке участвовали и гости чемпионата — они голосовали за понравившиеся проекты с помощью QR‑кода. Так были определены три призера в номинации "Приз зрительских симпатий".

Победительница чемпионата (3‑е место) Ирина Горкавенко разрабатывала проект для зрелого клиента, который не готов к компромиссам и хочет, чтобы интерьер полностью отражал его образ жизни. Основной акцент в работе она сделала на технологичности пространства: использовала разные уровни потолков не только как художественный прием, но и как способ интегрировать инженерные системы — вентиляцию, кондиционирование, "умный дом", а также грамотно организовать коммуникации, включая вытяжку с кухни.

По итогам чемпионата все участники получили памятные подарки. Организаторы надеются, что сотрудничество между дизайнерами, девелоперами и поставщиками продолжится и после завершения конкурса.

Видео/фото: портал "Строительный Петербург"