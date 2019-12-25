420 часов работ получила петербурженка за мошенничество с недвижимостью

Женщина решила похитить деньги троих граждан под предлогом продажи дома.

В Красногвардейском районном суде вынесли приговор по делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказалась жительница Петербурга, которую признали виновной в хищении денег под видом продажи недвижимости, сообщила объединенная пресс‑служба судов города.

Как установило следствие, в марте 2022 года фигурантка дела задумала обманным путем завладеть деньгами петербуржцев. Она не собиралась продавать 6/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилой дом во Всеволожском районе Ленобласти, но убедила троих потенциальных покупателей в обратном.

Во время личных встреч женщина сообщала заведомо ложные сведения о готовности реализовать долю и предоставляла расписку. В результате потерпевшие передали ей в качестве задатка в общей сложности 400 тыс. рублей. Полученные средства женщина присвоила и израсходовала на собственные нужды.

В ходе разбирательства подсудимая полностью признала вину. С учетом этих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде 420 часов обязательных работ.

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинение против строителя, присвоившего 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV