В Крыму из-за шторма без света остались почти полмиллиона человек

Над восстановлением электроснабжения работают 38 бригад.

В Крыму из-за шторма без света остались почти 500 тысяч человек. Об этом написал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Данные по количеству людей, оставшихся без света на фоне неблагоприятных погодных условий, предоставили в ГУП "Крымэнерго". В число самых пострадавших районов региона вошли Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский. Также в результате шторма в Крыму повалены десятки деревьев и повреждены фасады нескольких зданий. Три человека получили травмы. Над восстановлением электроснабжения работают 38 бригад.

Ранее мы сообщали, что в Сочи суда перестали выходить в акваторию.

Видео: Telegram / РИА Новости