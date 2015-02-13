Береговые зоны закрыты и обустроены флагами красного цвета.

В Сочи суда перестали выходить в акваторию из-за осадков и сильного ветра. Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что непогода в регионе сохраняется на протяжении четырех дней. Береговые зоны закрыты и обустроены флагами красного цвета. Кафе и магазины Приморской набережной продолжают работать в обычном графике.

По данным властей Сочи, ветер и осадки в регионе продолжатся до 27 ноября. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее мы сообщали, что в нескольких регионах Турции море вышло из берегов.

Видео: Telegram / РИА Новости