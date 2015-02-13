Из-за урагана в Измире море подтопило несколько районов.

В нескольких регионах Турции море вышло из берегов. Об этом сообщает местный портал IHA.

На воскресенье, 26 ноября, властями страны был объявлен "оранжевый" уровень угрозы в 44 провинциях. Отмечается, что из-за урагана в Измире на западе Турции море вышло из берегов и подтопило несколько районов.

В одном из городов спасатели на резиновой лодке пришли на помощь посетителям кафе, которые оказались заблокированными из-за подтопления. Также сообщается, что в стамбульском аэропорту Сабихи Гечкен отменены 15% рейсов.

Ранее мы сообщали, что Эрдоган призвал реформировать ООН.

Видео: iha.com.tr