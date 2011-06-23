Эрдоган призвал реформировать ООН

Он считает, что организация должна получить функциональную и сдерживающую структуру с санкционной силой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Организацию объединенных наций (ООН). Об этом он заявил журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества.

По мнению турецкого лидера, ООН не может повлиять на события в секторе Газа из-за того, что организация стала неработоспособной. Он считает, что организация должна получить функциональную и сдерживающую структуру с санкционной силой. Эрдоган подчеркнул, что таким образом получится "предотвратить распад и исчезновение ООН". Также президент Турции заявил о необходимости пересмотреть системы постоянного членства и вето.

Ранее Эрдоган заявил о необходимости создать фонд восстановления Газы.

Фото: YouTube / E TV TÜRKİYE