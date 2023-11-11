Эрдоган заявил о необходимости создать фонд восстановления Газы

Глава Турции призвал помощь палестинскому анклаву.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о необходимости создания фона восстановления палестинского анклава. Анкара готова оказать поддержку в этом вопросе. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед коллегами на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мероприятие состоялось на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

Мы считаем, что в рамках ОИС должен быть создан фонд для восстановления Газы. Как Турция, мы хотели бы заявить, что готовы к любой поддержке. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что количество жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи палестинских граждан. Российское посольство сообщило о том, что в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли 20 россиян, двое оказались в заложниках у радикального движения ХАМАС, а еще семеро числятся пропавшими без вести.

Эрдоган призвал ООН и МУС расследовать преступления Израиля в Газе.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan