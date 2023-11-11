Эрдоган призвал ООН и МУС расследовать преступления Израиля в Газе

Глава Турции оценил кризис на Ближнем Востоке.

Реджеп Тайип Эрдоган призвал Всемирную организацию и Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступления Израиля в секторе Газа, а также начать соответствующую работу в регионе Ближнего Востока. Соответствующее заявление сделал политик, выступая перед коллегами на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мероприятие состоялось на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

Для того, чтобы Израиль ответил перед совершенными человеческими, военными преступлениями мы должны объединить усилия. ООН, МУС должны начать соответствующие расследования, начать необходимые работы. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган назвал Израиль капризным ребенком Запада.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan