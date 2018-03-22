Эрдоган назвал Израиль капризным ребенком Запада

Глава Турции раскритиковал позицию Запада по палесинскому анклаву.

Позиция поддерживающих Израиль западных стран по вопросу происходящего в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед коллегами на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мероприятие состоялось на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. Политик добавил, что сейчас руководство еврейского государства ведет себя "как капризный ребенок", но им необходимо компенсировать тот ущерб, который они нанесли региону. В Анкаре рассчитывают, что Тель-Авив ответит за "совершенные человеческие и военные преступления". Глава государства призвал международное сообщество объединить усилия.

Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турция раскритиковала западные страны, которые не призывают Израиль к режиму прекращению огня на фоне разрушений в палестинском анклаве. Эрдоган счел их позицию "трусливой", а молчание "постыдным".

Эрдоган раскритиковал угрозы Израиля о применении ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan