Эрдоган раскритиковал угрозы Израиля о применении ядерного оружия

Президент Турции оценил слова Амихая Элияху.

Израиль испытывает терпение, угрожая мировой общественности применением ядерного оружия в секторе Газа. Соответствующее заявление в рамках публичного выступления в Анкаре сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Политик прокомментировал слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху, который назвал сброс бомбы на палестинский анклав одним из вариантов решения регионального конфликта с ХАМАСом. После этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях национального правительства. В Анкаре заметили, что за геополитическими кризисами кроются силы неоколониальных структур.

На глазах у всего мира совершается преступление против человечества. На глазах у всего мира Израиль продолжает свои жестокие атаки на Газу. Конечно, об этом будет спрос. Они испытывают наше терпение, угрожая применить ядерное оружие. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Власти Турции заметили, что не перестанут "говорить правду" до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность жизни и имущества палестинского народа, особенно жителей Газы.

Эрдоган: ЕС в будущем будет часто стучаться Турции в дверь.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan