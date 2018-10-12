Эрдоган: ЕС в будущем будет часто стучаться Турции в дверь

Глава Турции считает, что переговоры с Брюсселем могут зайти в тупик.

Евросоюз постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую впал. Соответствующее заявление в рамках публичного выступления в Анкаре сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Политик добавил, что в будущем страны-члены ЕС будут часто стучаться в дверь Турции.

ЕС постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую он впал. ЕС, постепенно теряющий надежду, будет часто стучаться в дверь Турции. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом, а в 1987-м страна подала заявку на членство. Однако переговоры о вступлении Анкары в ЕС начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за существу.щих разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, глава государства заявил о том, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".

Эрдоган: Турция готовится объявить Израиль военным преступником.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan