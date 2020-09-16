Эрдоган: Турция готовится объявить Израиль военным преступником

Он подчеркнул, что в секторе Газа "проводится настоящая резня".

Турция готовится объявить Израиль военным преступником. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины, прошедшем в Стамбуле.

По его словам, турецкие власти намерены сообщить о своем решении международному сообществу. Он подчеркнул, что в секторе Газа "проводится настоящая резня". Также Эрдоган назвал Израиль оккупантом и группировкой.

Сколько детей и женщин должны еще погибнуть? У каждой страны есть право на самооборону, но где справедливость? Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган призвал стороны конфликта в секторе Газа к прекращению огня.

Видео: Telegram / SHOT