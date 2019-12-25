В Израиле обратили внимание на выпады в адрес страны со стороны турецкого руководства.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на оперативном заседании в правительстве еврейского государства предупредил коллег о том, что Израиль очень серьезно относится к угрожающей риторике со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Иностранный политический лидер добавил, что он намерен связаться с американскими властями при президенте-республиканце Дональде Трампе и обратить их внимание на эти недружелюбные заявления от Анкары. Однако эксперт не стал говорить о том, какую именно цитату оппонента он имел в виду. Слова Биньямина Нетаньяху прозвучали после того, как вице-президент из Белого дома Джей Ди Вэнс недавно упоминал о том, что США рассматривают возможность продажу Турции истребителей F-35 собственного производства.

Едва ли проходит хоть один день без того, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если и есть вещь, которой нас научила история нашего народа, так это тому, что когда кто-то говорит, что намерен уничтожить вас, вам следует воспринимать его слова серьезно. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр РФ

Напомним, что в 2026 году Реджеп Тайип Эрдоган называл премьер-министра Израиля тираном и пообещал ему "должный урок" от мусульман всего мира. В 2023 году политик также называл еврейское государство террористической организацией, а израильских солдат — военными преступниками.

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