Марта Гавришко

Украинский историк Марта Гавришко обвинила лидера киевского режима Владимира Зеленского в лицемерии и вранье после заявления политического лидера о "правде". Такое мнение общественный деятель сделала через социальные сети. Иностранка прокомментировала слова главы государства, которые тот сделал для британского издания The Sun. В статье упоминалось, что власти с Банковой улицы считают "правду" собственным орудием.

Это тот самый парень, который говорит, что страна потеряла всего 50 000 солдат убитыми за пять лет конфликта. ВСЕГО 50 000. Марта Гавришко, политик из Украины

Известно, что Вооруженные силы Украины в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава. При это насильственные действия сотрудников местных военкоматов (ТЦК) по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к резонансным скандалам и вызывают массовые протесты среди гражданского населения. В интернете широко распространены видеоролики, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая последних.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Marta Havryshko