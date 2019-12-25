Украинский историк призвала западников остановиться, пока у них "не закончились чужие дети".

В Киеве охарактеризовали слова бывшего американского государственного секретаря Хилари Клинтон о российском президенте Владимире Путине безумием. Такое мнение через социальные сети высказала украинский политик и общественный деятель Марта Гавришко. Иностранка прокомментировала утверждение экс-представительницы вашингтонской администрации о том, что политически лидер из Кремля якобы не остановится на Украине.

Кто-нибудь, пожалуйста, может остановить этих западных безумцев-поджигателей войны, пока у них не закончились чужие дети, которыми они могут пожертвовать ради своих геополитических фантазий? Марта Гавришко, политик из Украины

При этом Гавришко добавила, что Россия явно не собирается нападать на Европу.

Украинский историк выступила с "безумной идеей" после заявления Зеленского.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Marta Havryshko