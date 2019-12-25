Историк из Украины сыронизировала о тех призывах, которые звучат от властей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается с помощью громких заявлений убедить всех в сплоченности европейского региона в вопросе противостояния с российским руководством. Общественный деятель саркастично прокомментировала слова главы властей с Банковой улицы. Она заметила, что сейчас Венгрия и Чехия не собираются помогать Украине выплачивать кредит, несмотря на все утверждения Зеленского по поводу единства в ЕС.

Повторяйте за мной: "Мы сильны!" "Европа сильна!" Подождите, подождите, подождите!… Трамп, НЕТ! Не выводите свои войска! ... Но помните, ребята: ВМЕСТЕ МЫ ВЫСТОИМ! Желательно за спиной американцев. На безопасном расстоянии. С очень убедительным пресс-релизом. Марта Гавришко, эксперт из Украины

Новое заявление Зеленского поразило украинского историка.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Marta Havryshko