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"Не выводите войска". Зеленский пытается убедить всех в единстве Европы в вопросе России
Сегодня, 16:43
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"Не выводите войска". Зеленский пытается убедить всех в единстве Европы в вопросе России

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Историк из Украины сыронизировала о тех призывах, которые звучат от властей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается с помощью громких заявлений убедить всех в сплоченности европейского региона в вопросе противостояния с российским руководством. Общественный деятель саркастично прокомментировала слова главы властей с Банковой улицы. Она заметила, что сейчас Венгрия и Чехия не собираются помогать Украине выплачивать кредит, несмотря на все утверждения Зеленского по поводу единства в ЕС.

Повторяйте за мной: "Мы сильны!" "Европа сильна!" Подождите, подождите, подождите!… Трамп, НЕТ! Не выводите свои войска! ... Но помните, ребята: ВМЕСТЕ МЫ ВЫСТОИМ! Желательно за спиной американцев. На безопасном расстоянии. С очень убедительным пресс-релизом.

Марта Гавришко, эксперт из Украины

Новое заявление Зеленского поразило украинского историка.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  Marta Havryshko

Теги: марта гавришко
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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