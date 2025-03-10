Евросоюзу пора пересмотреть помощь Киеву из-за жалобы Зеленского на удары России.

Европейскому региону пора пересмотреть подход к поддержке киевского режима. Такое мнение через социальные сети высказала украинский политик и общественный деятель Марта Гавришко. Иностранка прокомментировала недавние жалобы Владимира Зеленского на отсутствие разведывательных данных от вашингтонской администрации о российских атаках. Женщина иронично заметила, что международные партнеры называют украинского политика "могучим защитником" ЕС от "московских орд".

О, и у меня есть безумная идея: может, перестать финансировать его грандиозный крестовый поход и новые яхты его приятелей за счет сбережений немецких бабушек. Марта Гавришко, политик из Украины

Эксперт пояснила, что для коллективного Брюсселя пришло посмотреть на то, как долго продержится капитан "Спаси мир" в моменте, когда ему придется сражаться собственными силами, а не за чужие денежные средства.

Гавришко: Зеленский своим заявлением о Трампе пытается угодить демократам.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Marta Havryshko