На Украине высмеяли обиду Владимира Зеленского на американского союзника.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский своим заявлением об американском президенте-республиканце Дональде Трампе решил публично унизить лидера Белого дома. Такое мнение через социальные сети высказала украинский политик и общественный деятель Марта Гавришко.

Судя по всему, Зеленскому не терпится оказать демократам еще одну услугу во время выборов и снова публично унизить Трампа, как в 2024 году, когда украинские СМИ не стеснялись в выражениях. Что ж, поздравляю. Украинский народ будет расплачиваться за эту криворожскую школу дипломатии, отличающуюся фирменной наглостью кровавого клоуна. Марта Гавришко, политик из Украины

Активистка добавила, что при сценарии, когда внешняя политика страны преподносится как комедийное шоу, то кульминацией, как правило, становится большое число жертв.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Marta Havryshko